صراع الصفقات يشتعل بين بيريز وريكيلمي قبل انتخابات ريال مدريد

شفق نيوز– متابعة

اشتدت المنافسة الانتخابية على رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، مع تصاعد حرب التصريحات بين الطرفين بشأن صفقات تعاقدية محتملة مع نجوم عالميين.

وقال ريكيلمي إنه سيكشف عن "صفقة نجم عالمي كبير"، مؤكداً أنه سيوقع أمام الجميع على وثيقة قانونية رسمية وملزمة تضمن إتمام التعاقد في حال فوزه برئاسة النادي.

وأضاف: "سيحضر كاتب عدل لتوثيق الوعود المتعلقة بالصفقتين اللتين توصلت إليهما لصالح ريال مدريد، في حال أصبحت رئيساً للنادي".

في المقابل، أعلن بيريز عزمه الكشف، يوم غد الخميس، عن أولى الصفقات الكبرى لريال مدريد، مشدداً على أن مشروعه الرياضي يقوم على التعاقد مع أفضل اللاعبين ومواصلة تحقيق الانتصارات.

وقال بيريز: "يتصل بي وكلاء اللاعبين ويبلغونني أن ريكيلمي يتحدث معهم ويطلب منهم عدم رفض العروض بانتظار الانتخابات".

كما شكك رئيس النادي الحالي في صحة الوعود التي يطلقها منافسه، مضيفاً: "لا أصدق كلمة مما يقوله، إحدى الصفقات التي تحدث عنها كانت تخص رودري، لكن من الواضح أنه لم ينجزها حتى الآن".

وكانت اللجنة الانتخابية لنادي ريال مدريد قد حددت يوم الأحد الموافق 7 حزيران/يونيو 2026 موعداً لإجراء انتخابات الرئاسة، التي ستشهد مواجهة مباشرة بين بيريز وريكيلمي.

وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن اللجنة الانتخابية وافقت على إجراء عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً بشكل متواصل، في صالة كرة السلة بمدينة ريال مدريد الرياضية.