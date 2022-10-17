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صراع الصدارة يشتعل.. غدا الثلاثاء انطلاق موقعة العراق وأستراليا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-17T15:57:39+0000
صراع الصدارة يشتعل.. غدا الثلاثاء انطلاق موقعة العراق وأستراليا

شفق نيوز / يواجه منتخب شباب العراق، في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غدٍ الثلاثاء، نظيره الاسترالي في لقاء مصيري يحدد صاحب المركز الأول في المجموعة الثامنة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2022.

وستقام المباراة بين العراق وأستراليا، على ملعب علي صباح السالم، بالعاصمة الكويتية.

وكان منتخب شباب العراق، قد تمكن أمس الأحد، من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا الجارية في الكويت.

ويحتل المنتخب الأسترالي، المركز الأول بالمجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، ثم العراق ثانياً بنفس الرصيد لكنه يتخلف عنه بعدد الأهداف.

وتأهلت تسعة منتخبات رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في أوزبكستان 2023، وذلك بعد تصدرها ترتيب مجموعاتها في التصفيات، فيما يتبقى معرفة نتائج منافسات المجموعة الثامنة التي تم تأجيلها بسبب نقلها من العراق إلى الكويت.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات العشر، تتنافس على خمس بطاقات مخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، وهي التي سيتم حسمها مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة.

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