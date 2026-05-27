صراع الصدارة والهبوط.. 5 مواجهات في انطلاق الجولة قبل الأخيرة من دوري النجوم

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة قبل الأخيرة الـ37 من دوري نجوم العراق بإقامة خمس مباريات موزعة بين بغداد ودهوك والرمادي والسليمانية، وسط اشتداد المنافسة على اللقب وصراع البقاء قبل ختام الموسم.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف فريق أمانة بغداد نظيره الغراف على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

وفي المباراة الثانية، يواجه دهوك ضيفه الكهرباء على ملعب دهوك، بينما يستقبل الكرمة فريق ديالى على ملعب الجولان في الرمادي.

وتتواصل مباريات الجولة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، إذ يلتقي الزوراء مع ضيفه النفط على ملعب الزوراء في بغداد، فيما يختتم نوروز مواجهات اليوم بلقاء الموصل على ملعب نوروز في السليمانية.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات مؤثرة في ترتيب فرق الدوري، بعدما عزز القوة الجوية صدارته برصيد 83 نقطة، مقترباً بشكل كبير من حسم اللقب، فيما يلاحقه الشرطة في المركز الثاني برصيد 78 نقطة بعد تعثره أمام أربيل في الجولة السابقة.

وجاء أربيل ثالثاً برصيد 73 نقطة، يليه الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، ثم الطلبة خامساً بـ63 نقطة، فيما يحتل الكرمة المركز السادس برصيد 59 نقطة.

وفي أسفل الترتيب، يشتد الصراع من أجل البقاء، إذ يحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، يليه أمانة بغداد بالمركز الثامن عشر بنفس الرصيد، بينما هبط رسمياً فريق النجف إلى الدوري الممتاز بعد تجمد رصيده عند 19 نقطة، إلى جانب القاسم صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

كما يواجه الميناء خطر الهبوط بعدما استقر في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، يليه الكهرباء بالمركز السادس عشر برصيد 37 نقطة، لتبقى الجولات الأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفرق الهابطة.