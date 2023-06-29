صديق ميسي القديم مدربا جديدا لإنتر ميامي

شفق نيوز/ عين نادي إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني "خيراردو مارتينو" مدربا له وذلك قبيل وصول مواطنه النجم "ليونيل ميسي" بعد مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي.

وسبق للمدرب مارتينو المكنّى "تاتا" أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة الإسباني وفي المنتخب الوطني، إضافة إلى فريق نيويلز أولد بويز حيث لعب "البرغوث" الصغير في نشأته.

ودرّب "تاتا"، البالغ 60 عاما، مؤخرا منتخب المكسيك الذي خسر أمام "ألبي سيليستي" في دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي في طريق الأخير للفوز باللقب، وسبق له أن أشرف على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي وقاده للفوز باللقب عام 2018.

وقال المدير الإداري لإنتر ميامي رجل الأعمال الملياردير خورخي ماس: "نحن سعداء للغاية لأننا نرحب بتاتا في إنتر ميامي. نشعر أنه مدرب يطابق طموحاتنا كناد ونشعر بالتفاؤل بما يمكننا تحقيقه معا".

وتابع: "تاتا درّب على أعلى المستويات ونعتقد أن التجربة ستكون مفيدة لنا بشكل كبير حيث نهدف إلى المنافسة على الألقاب".