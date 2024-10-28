صدمة وغضب في مدريد.. الكرة الذهبية تدير وجهها عن فينيسيوس

شفق نيوز/ تصدرت أنباء صادمة حول الفائز بجائزة الكرة الذهبية، العناوين وأزعجت نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل ساعات من إعلان الفائز بالجائزة الشهيرة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول.

ووفقا للصحفي الإيطالي المختص فابريتسيو رومانو، فأن الجائزة قررت "تجاهل" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما أغضب اللاعب وإدارة ريال مدريد.

وقال رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس ليلة الاثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضا، بالرغم من الدعوة الموجهة له.

وتشير كل العلامات إلى أن الفائز بالجائزة هذه السنة سيكون النجم الإسباني رودري، الذي حقق بطولة كأس أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأثارت الأنباء فورا غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما بدى ظاهرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فينيسيوس موسما استثنائيا، حيث قاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.