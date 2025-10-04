صدمة للجماهير العراقية بشأن مشاركة أيمن حسين في الملحق الاسيوي

شفق نيوز- الأنبار

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية إصابة لاعب منتخب العراق ونادي الكرمة أيمن حسين بتمزق في العضلة الخلفية، ما قد يبعده عن المشاركة في مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم أمام منتخبي إندونيسيا والسعودية.

وتعرض حسين، للإصابة خلال مباراة فريقه الكرمة أمام أربيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط من بداية اللقاء الذي انتهى بفوز اربيل بهدفين مقابل هدف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفحوصات التي أجريت حتى الآن هي أولية، مبيناً أن الكادر الطبي للفريق أكد أن اللاعب سيخضع يوم غد لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة، واتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في الملحق.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإندونيسي يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في أولى مبارياته ضمن الملحق الاسيوي، قبل أن يلتقي المنتخب السعودي صاحب الأرض يوم 14 من الشهر نفسه.