صدمة لبرشلونة.. الريال يسأل عن الفاريز وأتلتيكو يحدد السعر

شفق نيوز- مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تحرك مفاجئ من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد دخوله على خط التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفريز، الذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة.

ووفقاً للصحفي الألماني باتريك بيرجر عبر شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إدارة ريال مدريد أجرت استفسارات أولية بشأن إمكانية التعاقد مع الفاريز، الذي يحظى بتقدير كبير داخل أروقة النادي الملكي ويُعد من أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الهجومي.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد لا يمانع التخلي عن اللاعب في حال تلقيه عرضاً ضخماً تبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يفتح الباب أمام مفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت هذه الأنباء مع تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بشأن سعي النادي لإبرام صفقة كبرى خلال الصيف، بقيمة تصل إلى 150 مليون يورو لضم أحد أبرز نجوم الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما نقل الصحفي خوسيه لويس سانشيز، عبر برنامج إل تشيرينجيتو أن بيريز يجهز "مفاجأة مدوية وغير متوقعة" لجماهير ريال مدريد، ما زاد من التكهنات حول هوية الصفقة المنتظرة.

وتبقى جميع هذه المعطيات في إطار التقارير الصحفية والتكهنات، من دون صدور أي إعلان رسمي من ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد بشأن مستقبل الفاريز حتى الآن.