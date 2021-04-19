صدمة في نادي النفط.. إصابة حارس المرمى بجلطة دماغية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في نادي النفط بإصابة حارس مرمى الفريق مصطفى سعدون، يوم الاثنين، بجلطة دماغية وهو ما أثار صدمة زملائه.

وقال جمعة الثامر مدير إعلام نادي النفط لوكالة شفق نيوز، "قبل الشروع بالوحدة التدريبية لنادي النفط تفاجأ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا عليه".

وأضاف، "على الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الاسعافات الاولية، وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا بإصابته بجلطة دماغية مفاجئة".

وأشار الثامر إلى أنه يرقد سعدون حاليا في مستشفى مدينة الطب، مبينا أن إدارة نادي النفط تواصل جهودها لاجل نقله بالسرعة الممكنة لاحد مستشفيات مدينة السليمانية.