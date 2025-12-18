صدمة في أميركا الجنوبية.. مقتل لاعب "برشلونة الإكوادوري" وزوجته بهجوم مسلح

شفق نيوز- غواياكيل

تعيش كرة القدم في أمريكا الجنوبية حالة حداد بعد مقتل الظهير الأيسر الإكوادوري ماريو بينيدا، لاعب فلومينينسي السابق، عن عمر 33 عاماً، إثر تعرّضه لهجوم مسلّح في مدينة غواياكيل.

وأفادت الشرطة المحلية اليوم الخميس، نقلاً عن وسائل الإعلام الإكوادورية، بأن الهجوم نفّذه، مساء الاربعاء، شخصان كانا يستقلان دراجتين ناريتين وأطلقا النار مباشرة، ما أسفر عن مقتل بينيدا وزوجته، فيما أُصيبت والدته بجروح.

ولعب بينيدا بقميص فلومينينسي في عام 2022، وتوّج معه بلقب بطولة كاريوكا، كما مثّل أندية إنديبندينتي ديل فالي وإل ناسيونال وبرشلونة سبورتينغ كلوب، الذي كان يدافع عن ألوانه في الفترة الحالية. كما مثل منتخب الإكوادور في مونديالي 2018 و2022.

وفي بيان نشره ناديه "برشلونة سبورتينغ كلوب" عبر منصة "إكس"، أعلن النادي "بحزن عميق" تلقيه إخطاراً رسمياً بوفاة لاعبه ماريو بينيدا، "إثر تعرّضه لهجوم" في مدينة غواياكيل.

وأكدت وزارة الداخلية الإكوادورية وفاة بينيدا، مشيرة إلى أنها كلّفت وحدة شرطة خاصة بتولي التحقيق في القضية.

يذكر أن سبتمبر / ايلول الماضي شهد مقتل ثلاثة لاعبين من دوري الدرجة الثانية في الإكوادور، مع الاشتباه بارتباط أحدهم بقضية مراهنات رياضية، وفي الشهر التالي، أُصيب لاعب كرة القدم المحلي برايان أنغولا بجروح جراء إطلاق نار.