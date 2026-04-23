صدمة في برشلونة.. إصابة لامين يامال تهدد غيابه والحلول تبدأ بثلاثة أسماء

شفق نيوز- متابعة

تلقى نادي برشلونة ضربة مقلقة بعد تعرض نجمه الشاب لامين يامال لإصابة عقب تسجيله هدفاً في مواجهة سيلتا فيغو، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني وتوسيع الفارق مع ريال مدريد إلى تسع نقاط في صدارة الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية أن التشخيص الأولي يشير إلى إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وسط مخاوف من غيابه لفترة قد تمتد بين أسبوعين وستة أشهر، تبعاً لدرجة الإصابة.

وبحسب التقارير، بدأ مدرب برشلونة هانزي فليك دراسة البدائل المتاحة لتعويض غياب اللاعب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، مع تداول أسماء كل من "روني بردغجي"، "ماركوس راشفورد"، و"فيرمين لوبيز" كخيارات محتملة.

ويعد يامال أحد أبرز عناصر برشلونة هذا الموسم، إذ لعب دوراً محورياً في نتائج الفريق محلياً وأوروبياً.