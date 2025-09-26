صدمة في برشلونة بعد إصابة نجمين وغيابهما لأسابيع

شفق نيوز- متابعة

كشف نادي برشلونة، يوم الجمعة، عن حالة الحارس الشاب خوان غارسيا، حيث أوضح أنه يعاني من تمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن اللاعب سيخضع غدًا لعملية تنظير المفصل تحت إشراف الدكتور جوان كارليس مونلو.

وأكد النادي أن مدة غيابه التقريبية تتراوح بين 4 و6 أسابيع، حسب تطور حالته خلال فترة العلاج التعافي، وسيغيب عن مباريات مهمة تشمل ريال سوسيداد، باريس سان جيرمان، وإشبيلية.

إلى ذلك تعرض النجم البرازيلي رافينيا لإصابة عضلية، خلال مواجهة برشلونة أمس أمام ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2025/2026.

وقام المدرب الألماني هانز فليك باستبدال رافينيا في مباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو، خلال أحداث الشوط الثاني بالمواجهة والتي جمعت بين الفريقين على ستاد كارلوس تارتيري.

وكان فليك قد أعلن في تصريحات صحفية، أن تبديل رافينيا في الشوط الثاني أمام أوفييدو جاء كإجراء احترازي، بعدما شعر ببعض الانزعاجات العضلية البسيطة.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن هذا الصباح، لم يتدرب اللاعب البرازيلي مع زملائه، بل اكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية قبل مواجهة ريال سوسيداد المقبلة في الليجا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الإصابة ستمنع رافينيا من اللعب حتى ما بعد التوقف الدولي المقبل، وبذلك سيغيب عن مواجهات ريال سوسيداد، باريس سان جيرمان، وإشبيلية، ولن يعود إلا في مباراة جيرونا يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر.

واختتمت، أن رافينيا لم يكن اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية بالأمس الذي لم يشارك في حصة تدريبية خفيفة اليوم؛ حيث عمل فرينكي دي يونج أيضًا على انفراد.