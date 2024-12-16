صدمة في برشلونة بعد الكشف عن طبيعة إصابة جوهرته

شفق نيوز/ تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد الكشف عن طبيعة إصابة لاعبه لامين جمال أمام ليغانيس خلال مباراة الفريقين أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وخسر الفريق الكتالوني اللقاء بهدف نظيف لكن خسارته تخطت الـ3 نقاط إضافة إلى فقدان يامال الذي غادر الملعب مصابا عند الدقيقة الـ75.

واشتكى يامال من إصابة قوية في قدمه بعد أن تعرض لتدخل عنيف في لعبة مشتركة بالشوط الأول.

وكشف نادي برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة لامين جمال حيث أكد أن لاعب الفريق الأول الشاب تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن.

وكشفت الفحوصات التي أجريت له اليوم الاثنين عن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى

وأضاف النادي في بيان رسمي: "من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

يذكر أن خسارة المباراة أمام ليغانيس جمدت رصيد برشلونة عند النقطة الـ38 في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث ويمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.