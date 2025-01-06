صدمة في الدوري العراقي الممتاز.. الغراف المتصدر مهدد بالانهيار

شفق نيوز/ طالب مدرب نادي الغراف لكرة القدم، مؤيد طعمة، يوم الإثنين، الجهات الحكومية بمساعدات مالية عاجلة لإنقاذ مسيرة النادي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر طعمة لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الغراف يمر حالياً بأزمة مالية خانقة قد تؤدي لانهيار الفريق خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم حلها"، لافتا إلى أن "النادي قد لا يستطيع السفر إلى الموصل الايام المقبلة لغرض مواجهة فريقها المحلي ضمن مباريات الدوري الممتاز".

وأكد، أن "إدارة النادي ولاعبيها تعرضت للخذلان من مسؤولي المحافظة وكذلك أبنائها العاملين في بغداد رغم كثرة المناشدات، والان نوجه مناشدتنا الاخيرة لاصحاب الضمير بدعم النادي ماليا بشكل مؤقت بمبلغ 150 مليون دينار عراقي لحل جزء من أزمتنا، ولحين صرف مبلغ منحة الأندية البالغة مليار و100 مليون دينار عراقي لكل نادي".

ولفت طعمة، إلى أن "لاعبي الغراف منذ عدة أشهر لم يستلموا رواتبهم ورغم ذلك يحتلون مركز الصدارة في الدوري الممتاز، وهناك أندية عديدة تسعى لاستقطاب نجوم الفريق بعد تألقهم في مباريات الدوري مستغلين الأزمة المالية للنادي".

ويتصدر نادي الغراف لكرة القدم من محافظة ذي قار، ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم المؤهل لدوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 10 جولات على انطلاقه متقدما بفارق نقطة واحدة عن نادي الجولان من محافظة الانبار.