صدمة.. عجز مالي يجبر ريال مدريد على بيع أحد نجومه

شفق نيوز/ قد يضطر نادي ريال مدريد الإسباني، إلى بيع أحد نجومه، مستقبلا، بسبب وجود عجز مالي كبير، بين المصروفات والإيرادات في النادي الملكي.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن حجم أعمال نادي ريال مدريد، وصل إلى مليار يورو، وهو مبلغ يكاد يكون أسطوريا ولكن ارتفع الإنفاق بشكل كبير، وخاصة في الجزء غير الرياضي، ما تسبب في وجود عجز في الميزانية.

وأوضحت: "مصروفات ريال مدريد، زادت من سنة إلى أخرى من 44 إلى 65.7 مليون يورو، والأفراد الرياضيون من 69.3 مليون إلى 83.5 مليون يورو، وهناك نفقات أخرى غير تشغيلية تزيد بمقدار مائة مليون، من 262 إلى 362 مليون يورو".

وأضافت: "يزيد استهلاك الأصول غير الرياضية من 15 إلى 17 مليونًا، وهذا يعني أنه خلال عام واحد فقط حدثت زيادة بنسبة 35%".

وحول التغلب على تلك الأزمة قالت الشبكة: "ريال مدريد قد يحتاج لبيع لاعب مُهم بالفريق أو الاستعانة برافعات لسد العجز المالي المُتوقع، الناتج عن زيادة كبيرة في النفقات".

وأضافت: "رغم تحقيق دخل قياسي تجاوز مليار يورو، لكن ذلك قابل ازديادا ضخما في النفقات، هذا الازدياد إذا تكرر فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سيلجأ لبيع لاعب مهم أو الاستعانة برافعة مالية أو قرض بقيمة 76 مليون يورو".

يذكر أن ريال مدريد توج العام الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وأخيرًا كأس السوبر الأوروبي.

وسيشارك ريال مدريد في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.