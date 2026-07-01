صدمة تصيب البرازيل بعد التأهل إلى دوري الـ16 في المونديال

شفق نيوز- برازيليا

تلقى منتخب البرازيل، ضربة موجعة بسبب الإصابات التي قد تؤثر عليه لبقية مباريات كأس العالم 2026.

ووصل راقصو السامبا إلى دور الـ16، بعد مباراة شاقة ضد اليابان في دور 32، ليصل على بعد أربع انتصارات من استعادة المجد.

ومن المرجح أن يضطر اللاعبون، إلى القيام بمعظم ذلك بدون لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا، حيث تعرض نجم وست هام السابق لإصابة عضلية خلال الفوز 2-1 على اليابان يوم الاثنين.

شعر باكيتا، البالغ من العمر 28 عاماً، بالمشكلة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر وأُجبر على الخروج من الملعب في الشوط الأول وحل محله إندريك.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان: "خضع باكيتا لفحوصات يوم الثلاثاء أكدت وجود إصابة عضلية في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر. سيخضع اللاعب لبرنامج علاج مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، بهدف التعافي والعودة إلى اللعب في أسرع وقت ممكن".

ولم يحدد البيان أي موعد لعودة باكيتا، لكن في المقابل نقلت صحيفة ميرور عن شبكة ESPN البرازيلية أن اللاعب أصبح "خارج البطولة عمليا" ولن يكون متاحا في بقية مباريات كأس العالم.

وسوف يواجه منتخب البرازيل نظيره النرويجي في دور الـ16 يوم الأحد في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، وهو الملعب نفسه الذي ستقام فيه المباراة النهائية لكأس العالم يوم 19 تموز/ يوليو.