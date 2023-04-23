صدام يوضح موقف الكهرباء من التحاق علي جاسم بمعسكر الشباب

شفق نيوز/ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء نعيم صدام، يوم الأحد، أن التعاون مع المنتخبات الوطنية بكل فئاتها "واجب والتزام وطني".

وقال صدام لوكالة شفق نيوز، تربطنا باتحاد الكرة ومدربي المنتخبات الوطنية علاقات وطيدة مبنية على الود والاحترام المتبادل، مبينا أن ما تردد عن منع إدارة النادي التحاق اللاعب "علي جاسم" بمعسكر منتخب الشباب في إسبانيا لا أساس له من الصحة بتاتاً.

وبين أن كل ما في الأمر، إن اللاعب ارتأى البقاء في بغداد من أجل إتمام التفاوض مع أحد الأندية البلجيكية الراغبة بالحصول على خدماته.

وأوضح صدام، أن أحد الأندية البلجيكية أرسل مفاوضاً إلى بغداد من أجل إتمام عملية انتقاله، وكان لابد من تواجد اللاعب في العاصمة، حيث من المؤمل أن تبدأ المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم صدام حديثه قائلاً: إن إدارة النادي حريصة كل الحرص على مستقبل اللاعب كونه ثروةً وطنية للبلد ، وبالمقابل نؤكد دعمنا المطلق للمنتخبات الوطنية، ونحن رهن إشارة اتحاد الكرة في كل ما يتعلق بإبداء المساعدة والتعاون مع المنتخبات الوطنية.