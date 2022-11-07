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صدام ناري بين ليفربول وريال مدريد وسان جيرمان وبايرن ميونخ في قرعة أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-07T11:18:02+0000
صدام ناري بين ليفربول وريال مدريد وسان جيرمان وبايرن ميونخ في قرعة أبطال أوروبا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، التي أقيمت في مدينة نيون بسويسرا، عن مواجهة قوية بين ليفربول وريال مدريد، اضافة الى مواجهة نارية ثانية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت

تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي ضد لايبزيج

توتنهام ضد ميلان

بورتو ضد إنتر ميلان

ريال مدريد ضد ليفربول

بنفيكا ضد كلوب بروج

وينتظر أن تقام مباريات ثمن نهائى دوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير ومارس من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل 2023.

بينما تأتي مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي: 17 مارس 2023

مباريات الدور ربع النهائي: 11/12 و18/19 أبريل 2023

مباريات الدور نصف النهائي: 9/10 و 16/17 مايو 2023

المباراة النهائية: 10 يونيو 2023

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