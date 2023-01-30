صدام جديد بين ريال مدريد وبرشلونة في قرعة نصف نهائي كأس الملك

شفق نيوز / أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، عن كلاسيكو جديد بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا لموقع كووورة المتخصص بالاخبار الرياضية فقد أجريت اليوم، مراسم قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.

وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو، وأوساسونا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

أوساسونا – أتلتيك بيلباو

ريال مدريد – برشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" عن موعد مواجهتي الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي.

وسيكون لقاء الذهاب يوم 1 مارس/أذار المقبل في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، أما مواجهة الإياب ستكون يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

يذكر أن برشلونة تأهل لهذا الدور من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بهدف نظيف على ريال سوسيداد في ربع النهائي، بينما وصل ريال مدريد لتلك المرحلة عقب فوزه المثير على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1.