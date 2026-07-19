صدام الأبطال.. إسبانيا والأرجنتين في نهائي تاريخي لمونديال 2026

شفق نيوز - بغداد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

وتحمل المباراة طابعاً استثنائياً غير مسبوق؛ إذ تمثل أول مواجهة في تاريخ نهائيات كأس العالم تجمع بين بطل أوروبا وبطل كوبا أميركا الحاليين (المتوجين بلقبي 2024). كما يشهد اللقاء صداماً كروياً مثيراً بين الجيل الإسباني الصاعد بقيادة الشاب لامين جمال، والمنتخب الأرجنتيني الطامح إلى إضافة إنجاز تاريخي جديد وتحصين لقبه العالمي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

واستهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل مفاجئ أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على السعودية والأوروغواي ليتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، وواصل تألقه في الأدوار الإقصائية بتجاوز عقبات النمسا، البرتغال، بلجيكا، وفرنسا ليعبر بجدارة إلى النهائي.

في المقابل، بدأ المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) رحلته بثلاثة انتصارات متتالية على الجزائر، النمسا، والأردن، متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، وتابع طريقه في الأدوار الإقصائية بنجاح بعد تخطيه الرأس الأخضر، مصر، سويسرا، وإنكلترا، ليبلغ المشهد الختامي في رحلة الدفاع عن عرشه المونديالي.