صدامان ناريان لبرشلونة والسيتي.. تعرف على مباريات اليوم

شفق نيوز/ تشهد منافسات الدوري الإنجليزي قمة نارية بين مانشستر سيتي وآرسنال مساء اليوم الأحد، كما يخوض برشلونة اختبارًا مثيرًا خارج دياره أمام فياريال في الدوري الإسباني.

هذا ويستضيف رايو فاييكانو منافسه أتلتيكو مدريد، في حين يخرج بروسيا دورتموند لمواجهة شتوتغارت في الدوري الألماني كما يواجه باير ليفركوزن حامل اللقب ضيفه فولفسبورغ، بينما يلعب ليون ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

‎ويستضيف روما منافسه أودينيزي في الدوري الإيطالي الذي يشهد مواجهة ديربي الغضب بين إنتر ميلان وضيفه آي سي ميلان.

‎ويخوض العين الإماراتي اختباراً مهماً أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال على ملعب "هزاع بن زايد" كما يشهد الدوري الإماراتي مواجهتين بين العروبة وخورفكان بجانب صدام شباب الأهلي والوحدة.

‎ويلعب الإفريقي ضد الشبيبة الرياضية في الدوري التونسي، بينما يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري منافسه الملعب التونسي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

‎الدوري الإنجليزي:

‎مانشستر سيتي وآرسنال – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 1.

‎الدوري الإسباني:

‎فياريال وبرشلونة – 7:30 مساءً – BEIN SPORTS 3.

‎رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

‎الدوري الإيطالي:

‎روما وأودينيزي – 7:30 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وSsc TV

‎إنتر ميلان وآي سي ميلان – 9:45 مساءً - أبوظبي بريميوم 1 وSsc TV

‎الدوري الفرنسي:

‎ليون ومارسيليا – 9:45 مساءً – Bein sports 4

‎الدوري الألماني:

‎باير ليفركوزن وفولفسبورغ – 4:30 عصراً – Bein sports 5

‎شتوتغارت وبروسيا دورتموند – 6:30 مساءً – Bein sports 2