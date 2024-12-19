صدامات أوروبية الليلة أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ يسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات دور الثمانية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كارابو) بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

وتأهلت أندية نيوكاسل يونايتد وآرسنال وليفربول إلى نصف نهائي البطولة بينما يتبقى المقعد الأخير بانتظار مواجهة الحسم بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

ويلعب تشيلسي الإنجليزي ضد شامروك روفرز الإيرلندي مساء اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي بينما يلتقي إنتر ميلان منافسه أودينيزي في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري المؤتمر الأوروبي:

تشيلسي وشامروك روفرز – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

كأس الرابطة الإنجليزية:

توتنهام ومانشستر يونايتد – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

كأس إيطاليا:

إنتر ميلان وأودينيزي – 11:00 – أبوظبي بريميوم 1 و SSC TV