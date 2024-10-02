صدامات أوروبية الليلة.. الريال وأتلتيكو وليفربول وبايرن في مهمات صعبة

شفق نيوز/ يخوض ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة جديدة في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ليل الفرنسي.

فيما يلعب ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه بولونيا الإيطالي في الجولة الثانية للبطولة القارية، كما يواجه أستون فيلا الإنجليزي ضيفه بايرن ميونخ الألماني.

ويحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على بنفيكا البرتغالي كما يصطدم يوفنتوس الإيطالي بمضيفه لايبزيغ الألماني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

جيرونا الإسباني وفينورد الهولندي – 7:45 مساءً – BEIN SPORTS 2.

شاختار الأوكراني وأتالانتا الإيطالي – 7:45 مساءً – BEIN SPORTS 3.

ليل الفرنسي وريال مدريد الإسباني – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1.

ليفربول الإنجليزي وبولونيا الإيطالي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 2.

أستون فيلا الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

لايبزيغ الألماني ويوفنتوس الإيطالي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 4.

بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 5.

دينامو زغرب الكرواتي وموناكو الفرنسي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 8.

شتورم غراتز النمساوي وكلوب بروغ البلجيكي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 9.