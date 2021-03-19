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صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-19T11:15:45+0000
صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية حيث يصطدم حامل اللقب بايرن ميونخ بباريس سان جيرمان وصيف البطولة السابقة.

 

1

مانشستر سيتي

×

بوروسيا دورتموند

2

بورتو

×

تشيلسي

3

بايرن ميونخ

×

باريس سان جيرمان

4

ريال مدريد

×

ليفربول

 

قرعة نصف النهائي

- الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

- الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

 

مواعيد ربع النهائي

 

6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

 

13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.

 

مواعيد نصف النهائي

 

27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

 

4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.

 

موعد النهائي

 

المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.

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