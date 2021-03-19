صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية حيث يصطدم حامل اللقب بايرن ميونخ بباريس سان جيرمان وصيف البطولة السابقة.

1 مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند 2 بورتو × تشيلسي 3 بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان 4 ريال مدريد × ليفربول

قرعة نصف النهائي

- الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

- الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

مواعيد ربع النهائي

6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.

مواعيد نصف النهائي

27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.

موعد النهائي

المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.