صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية حيث يصطدم حامل اللقب بايرن ميونخ بباريس سان جيرمان وصيف البطولة السابقة.
1
مانشستر سيتي
×
بوروسيا دورتموند
2
بورتو
×
تشيلسي
3
بايرن ميونخ
×
باريس سان جيرمان
4
ريال مدريد
×
ليفربول
قرعة نصف النهائي
- الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)
- الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)
مواعيد ربع النهائي
6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.
مواعيد نصف النهائي
27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.
موعد النهائي
المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.