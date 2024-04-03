صدارة الشرطة بفارق الأهداف.. ترتيب دوري نجوم العراق في ختام الجولة العشرين

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة، ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 20 لمنافسات دوري نجوم العراق برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن القوة الجوية الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته امام دهوك.

وجاء فريق زاخو ثالثا برصيد 33 نقطة، في حين حل دهوك رابعا برصيد 32 نقطة، ثم الزوراء خامساً برصيد 31 نقطة، والطلبة سادساً بنفس رصيد الزوراء، لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

وجاء نوروز سابعاً برصيد 30 نقطة، وحل النفط ثامناً برصيد بنفس رصيد نوروز لكن بفارق الأهداف، والحدود تاسعاً برصيد برصيد 29 نقطة، ونفط ميسان عاشراً برصيد 27 نقطة، والنجف بالمركز الـ 11 بنفس رصيد نفط ميسان لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، والكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 26 نقطة، وبنفس الرصيد حل الميناء بالمركز الـ 13 لكن بفارق الأهداف عن الكهرباء.

وجاء أربيل بالمركز الـ 14 برصيد 23 نقطة، وكربلاء بالمركز الـ 15 برصيد 19 نقطة، وبنفس رصيد كربلاء حل الكرخ بالمركز الـ 16 بفارق الأهداف، وحل نفط البصرة بالمركز الـ 17 برصيد 18 نقطة، وجاء امانة بغداد بالمركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، ثم القاسم بالمركز الـ 19 برصيد 13 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 10 نقاط.