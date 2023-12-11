صحيفة إيطالية تكشف اسم الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

شفق نيوز/ أكدت تقارير إيطالية، يوم الاثنين، فوز مهاجم نادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، بعد غيابه عن تدريبات فريقه لحضور حفل توزيع جوائز "الكاف" مساء اليوم.

وينافس أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار "كابوديتشينو" متجها إلى المغرب حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سفر أوسيمين إلى المغرب يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة.

وسيلعب نابولي، غدا الثلاثاء، أمام سبورتينغ براغا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.