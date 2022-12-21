صحيفة: مبابي يهدد باريس بين الرحيل أو طرد ميسي

دخل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في أزمة كبرى مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب كأس العالم 2022.

وكانت الأرجنتين قد تفوقت على فرنسا في المباراة النهائية للمونديال بركلات الترجيح، وحدثت مناوشات بين مبابي وإيميليانو مارتينيز حارس التانجو أثناء وبعد اللقاء.

واستمر مارتينيز في السخرية من مبابي خلال الاحتفال بكأس العالم في الأرجنتين، بعد أن وضع صورته على "دمية"، بحضور ميسي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن مبابي انفجر غضبا من تصرفات الحارس مارتينيز، ويرفض مشاركة غرفة الملابس في سان جيرمان، مع زميل يسمح بتعرضه لهذه النوعية من المضايقات.

وأكدت مصادر مقربة من كيليان مبابي أنه يرفض البقاء مع ليونيل ميسي في فريق واحد لفترة أطول.

وأوضحت أن مبابي لديه خطة للرحيل عن سان جيرمان، حيث ينوي استخدم نفس حيلة الظاهرة رونالدو عندما أراد الرحيل عن إنتر ميلان، وقال للإدارة وقتها "أنا أو هيكتور كوبر المدرب".

وذكرت أن مبابي سيبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأن عليها الاختيار بينه أو ليونيل ميسي، للاستمرار في حديقة الأمراء.