صحيفة "آس" تؤكد مغادرة حارس الريال: الفريق حدد البديل

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، مساء الخميس، بأن حارس مرمى ريال مدريد أندري لونين، يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي الصيف المقبل، في حين وجد النادي البديل المناسب له في حال تم رحيله بالفعل.

وكان الحارس الأوكراني أندري لونين أحد أبرز عناصر ريال مدريد خلال الموسم الماضي الناجح في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب شعر بمرارة عميقة بعد قرار الجهاز الفني بإعادة تيبو كورتوا للتشكيلة الأساسية في نهائي دوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند، رغم تألقه طوال الموسم.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن لونين، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، كان مطروحاً في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يكون كذلك مجددًا الصيف المقبل.

ورغم تمديده المفاجئ لعقده حتى عام 2030 في سبتمبر/أيلول 2024، فإن تلك الخطوة جاءت لحماية مصالح ريال مدريد الذي منح لونين زيادة في راتبه، لكنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب ووكيله خورخي مينديز يقضي بالاستماع للعروض في الصيف، والسماح له بالرحيل إذا وصل عرض مناسب.

وفي ظل عدم وجود مؤشرات على تخلي كورتوا عن مركزه الأساسي، يتطلع لونين للانتقال إلى نادٍ يمنحه فرصة اللعب كحارس أول بشكل دائم.

وفي حال رحيل لونين، ذكرت "آس" أن النادي الملكي يعتزم إعادة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي لعب معارًا للفريق الموسم الماضي.

ورغم فقدانه لمركزه الأساسي لصالح لونين خلال الموسم الماضي، نجح كيبا في إقناع مسؤولي النادي بقيمته، ويُنظر إليه كخيار مثالي لدعم كورتوا، خصوصا وأنه عبّر عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد.

هذا الموسم، لعب كيبا معارًا لبورنموث تحت قيادة المدرب أندوني إراولا، حيث شغل مركز الحارس الأساسي، ويستمر عقده مع ناديه الأصلي تشيلسي حتى 2026، لكن من المرجح أن يكون مستقبله بعيدًا عن ستامفورد بريدج، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده.