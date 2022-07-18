صحيفة إسبانية: العراقي زيدان اقبال ابهر مدربه الجديد إريك تن هاغ

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-18T13:29:32+0000

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الاثنين، ان لاعب كرة القدم العراقي زيدان إقبال، الذي يلعب ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، أثار إعجاب مدرب "الشياطين الحمر" إريك تن هاغ، وسيمنحه فرصة إظهار قدراته خلال فترة ما قبل الموسم الكروي. وظهر إقبال لأول مرة مع فريق مانشستر يونايتد الموسم الماضي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد يونج بويز، وهو لاعب خط وسط عراقي، تدرب في الفئات الدنيا لمانشستر يونايتد. وفي الموسم الماضي خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول ولم يخيب آمال المدرب، لكن الدقائق الأولى من التحضير للموسم ساعدت على إبهار مدربه الجديد إريك تن هاغ. وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يخطط المدرب الهولندي لبدء اللاعب في المباريات المقبلة، بهدف السماح له بإظهار قدرته على المنافسة على مكان في 11 مباراة رسمية، ومشاركته في المباراة ضد كريستال بالاس. ووقع اللاعب عقداً مع النادي حتى صيف عام 2025، عندما كان بعمر 22 عاما. واقبال هو أحد النجوم الصاعدين في عالم كرة القدم، تعددت استخداماته في شغل جميع المراكز في خط الوسط خلال فترة وجوده مع فريق مانشستر يونايتد.

related

مانشستر يونايتد يزج بلاعب عراقي في دوري أبطال أوروبا

Date: 2021-12-08 19:10:39

بمشاركة زيدان اقبال.. "الشياطين الحمر" يحققون الفوز على ملبورن فيكتوري الأسترالي

Date: 2022-07-15 13:01:11

رسمياً.. حارس الشياطين الحمر باق حتى 2023

Date: 2019-09-16 18:05:10

مانشستر سيتي يُسقط يونايتد بثنائية في "أولد ترافورد"

Date: 2021-11-06 15:13:36

الدوري الأوروبي.. ميلان يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

Date: 2021-03-11 20:18:55

رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

Date: 2021-09-11 16:18:15

شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

Date: 2019-11-24 20:42:56

مانشستر يونايتد وتشيلسي يحسمان التأهل لدوري الأبطال

Date: 2020-07-26 17:11:23