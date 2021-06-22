سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صحيفة: ريال مدريد توصل إلى اتفاق لضم هالاند

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-22T16:42:04+0000
صحيفة: ريال مدريد توصل إلى اتفاق لضم هالاند

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ديبورتيفو كواترو" أن نادي ريال مدريد، توصل لاتفاق مع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، لضمه في الميركاتو الجاري.

وفي ظل تألقه مع دورتموند جذب اللاعب أنظار العديد من الأندية الكبرى في العالم بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ونقلت "كواترو" عن صحيفة "La Repubblica"، بأن ريال مدريد هدفه ضم أحد الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو هالاند من بروسيا دورتموند، موضحة أنه تم الاتفاق مع النجم النرويجي الشاب على كل التفاصيل، ولكن يجب التوصل لاتفاق مع ناديه بشأن قيمة الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال تقدم بعرض وصلت قيمته 110 ملايين يورو، لكنه أقل بكثير من المبلغ المطلوب من دورتموند الذي يصل إلى 175 مليونا.

وأكدت الصحيفة، أن دورتموند يخشى الرفض وانتظار بيع اللاعب الصيف المقبل، حيث يحق له الانتقال لأي فريق مقابل 75 مليون يورو، وفقا لأحد البنود في عقده، وهو ما قد يدفع الإدارة إلى محاولة تخفيض المبلغ المطلوب، حتى لا يخسر حوالي 30 مليون يورو إذا لم يبع هالاند هذا الصيف.

وأنهى هالاند موسمه مع دورتموند، مسجلا 41 هدفًا خلال مشاركته في 41 مباراة، وسط تألق كبير من اللاعب النرويجي.

كما توج هالاند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2020/21 وفقا لتصويت الجمهور.

related

أخبار حزينة لسيميوني قبل الديربي المرتقب

Date: 2020-01-29 15:23:54
أخبار حزينة لسيميوني قبل الديربي المرتقب

بعد أزمته الاخيرة.. انخفاض كبير بقيمة غاريث بيل التسويقية

Date: 2019-11-22 12:47:44
بعد أزمته الاخيرة.. انخفاض كبير بقيمة غاريث بيل التسويقية

رسميًا.. إعلان الموعد النهائي لكلاسيكو الأرض

Date: 2020-10-13 15:00:30
رسميًا.. إعلان الموعد النهائي لكلاسيكو الأرض

لشبونة يعرض لاعبه على ريال مدريد

Date: 2019-08-22 12:19:09
لشبونة يعرض لاعبه على ريال مدريد

بورخا مايورال يغادر ريال مدريد معاراً

Date: 2019-07-28 09:15:01
بورخا مايورال يغادر ريال مدريد معاراً

راموس يرفض التجديد لريال مدريد.. وقريباً "مفاجأة مدوية"

Date: 2021-01-05 14:32:03
راموس يرفض التجديد لريال مدريد.. وقريباً "مفاجأة مدوية"

مدرب ليفربول: نجما الفريق ليسا للبيع الى ريال مدريد وبرشلونة

Date: 2019-09-19 17:58:16
مدرب ليفربول: نجما الفريق ليسا للبيع الى ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة يواصل الضغط على الريال بعد موقعة خيتافي

Date: 2020-02-15 21:34:15
برشلونة يواصل الضغط على الريال بعد موقعة خيتافي