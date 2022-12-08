صحيفة تفجر مفاجأة.. رونالدو يهدد بترك معسكر البرتغال ومغادرة المونديال

شفق نيوز/ فجرت تقارير صحفية مفاجأة بعد أن كشفت أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدد بترك معسكر فريقه ومغادرة كأس العالم.

وشارك رونالدو (37 عاما) من على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، حيث بدأ سانتوس المباراة براموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).

ورددت الجماهير اسم رونالدو في استاد لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في غلاف عددها الصادر يوم الخميس، إن "رونالدو هدد بالرحيل" بعد نقاش ساخن مع المدرب فيرناندو سانتوس، حينما علم أنه لن يتواجد في التشكيل الأساسي.

وحللت "ريكورد" أن غضب رونالدو بدأ بعدما قرر سانتوس استبداله في مباراة كوريا الجنوبية وصرخ في المدرب قائلًا: أنت في عجلة من أمرك لإخراجي.

ولم يُعجب سانتوس برد فعل كريستيانو على التغيير، وكان اللاعب في قمة استيائه حينما عندما علم أنه لن يظهر في تشكيل مباراة ضد سويسرا.

وبحسب "ريكورد"، هدد المهاجم البرتغالي بالمغادرة خلال نقاش مع المدرب (وهو أمر ينفيه الاتحاد البرتغالي).

وفي اليوم التالي للفوز الكبير على سويسرا توقع الجميع أن يظهر رونالدو في تدريبات اللاعبين البدلاء، لكنه أصر على الذهاب للصالة الرياضية مع الأساسيين.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال خلال البطولات الكبرى، منذ يورو 2008.