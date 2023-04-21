صحيفة بريطانية تكشف المشروب "السحري" للمهاجم النرويجي هالاند

شفق نيوز / كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، عن محتويات المشروب "السحري" الذي يحرص مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند على تناوله باستمرار، ويعد أحد أسباب تألقه.

وكان صاحب الـ22 عاماً، نشر صورة مؤخراً عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو يحمل زجاجتين بهما مشروب يميل إلى اللون الأخضر.

وعلق النرويجي على الصورة مغردا: "أنا وجرعتي السحرية".

- ما هو مشروب هالاند السحري

وكشفت "ذا صن" البريطانية مكونات هذا المشروب، اعتمادا على أحد المقربين من اللاعب النرويجي، الذي قال: "إيرلينغ غالبا ما يكون لديه عدد من زجاجات العصير خلال فترة التدريبات".

وأوضح: "المشروب الذي ظهر بالصور عبارة عن مزيج من الحليب واللفت والسبانخ".

وأضاف: "إيرلينغ يتناول الخضراوات التي يكرهها معظم الناس، ويأكلها بطريقة أو بأخرى، لأنه يعلم تماما بأنها مفيدة له".

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن "هالاند يتبع نظاما غذائيا صارما، بعد أن علم أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لبقاء كريستيانو رونالدو، في تقديم مستويات عالية على مدار سنوات عديدة، وها هي جهود النرويجي تؤتي ثمارها".

وسجل هالاند 48 هدفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع البطولات، ويقترب المهاجم "المدمر"، صاحب 32 هدفا في الدوري الإنجليزي من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي في 38 مباراة، إذ يحتاج النرويجي إلى هدف واحد فقط من أصل 8 مباريات متبقية.

أما في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز هالاند 12 هدفا هذا الموسم، فمازال المهاجم النرويجي يحتاج إلى تسجيل خمسة أهداف، إذا ما أراد معادلة رونالدو، الذي هز شباك المنافسين 17 مرة، في موسم 2013-2014، وهو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في المسابقة الأوروبية.

يذكر أن هالاند سيخوض مباراتين على الأقل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يواجه "السيتي" نادي ريال مدريد ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي.