صحيفة بريطانية ترصد 10 ظواهر في مونديال قطر

شفق نيوز/ شهد مونديال قطر 2022 العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة وظواهر عدة إلى جانب الإثارة التي بلغت ذورتها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، شهد المونديال أبرز 10 ظواهر خلال دور المجموعات.

تطوير تقنية الـVAR

قد يكون استخدام تقنية الفيديو مثيرًا للجدل بشكل كبير في كرة القدم المحلية، لكن خلال كأس العالم الماضية وفي يورو 2020، بدا أن النظام يعمل بشكل جيد.

ومن المحبط إذن أن تقنية حكم الفيديو المساعد تسببت في مثل هذا الجدل في هذه البطولة، بدلاً من التدخل فقط عندما يكون هناك خطأ واضح، يبدو أن فريق VAR مصمم على التدخل في كل حادث.

وكانت نتيجة ذلك أن يقف لوكا مودريتش لتسديد ركلة جزاء لم تحدث أبدًا، أو يرى أنطوان غريزمان هدفًا تم إلغاؤه بعد صافرة النهاية، أو هدفًا مُنح لليابان عندما لم يكن أحد متأكدًا تمامًا مما إذا كانت الكرة لا تزال في الملعب.

البدلاء يقلبون المباريات

من مشاركة ديفي كلاسن مع هولندا ضد السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات، إلى إنزو فرنانديز للأرجنتين ضد المكسيك، إلى ألفارو موراتا ونيكلاس فولكروغ في تعادل إسبانيا 1-1 مع ألمانيا، لعب البدلاء دورًا كبيرًا في المرحلة الافتتاحية.

ومع قدرة المدربين على تغيير ما يصل إلى نصف لاعبيهم خارج الملعب، يمكن لكل عضو في الفريق أن يأمل في لعب دور لفريقه، توقع المزيد من هذا عندما يبدأ العمل الجاد اليوم السبت.

لعبة خطيرة للمرشحين

لم يتوقع أحد فوز تونس أو اليابان أو كوريا الجنوبية بمباراتهم الأخيرة في دور المجموعات، بدا هذا غير وارد بعد أول مباراتين.

في حين أن انتصاراتهم على فرنسا وإسبانيا والبرتغال على التوالي كانت قصصًا رائعة عن غير المرشحين، ولا يبدو أن أيًا من المرشحين الثلاثة سيحقق نجاحًا كبيرًا في تلك المباريات، الوقت وحده هو الذي يحدد ما إذا كان هذا الزخم الضائع سيكلفهم الكثير، عندما يحاولون استعادته مرة أخرى في دور الستة عشر.

وشهدنا بعض الفرق الكبيرة تتعثر، وبعض الأسماء الأسطورية تقول وداعها النهائي وبعض أكبر المفاجآت على الإطلاق في بطولة كأس العالم.

منتخب قطر المتواضع

من المؤكد أن منتخب قطر، كان صاحب الأداء المتواضع منذ اليوم الأول سواء أمام الإكوادور أو السنغال وكذلك هولندا، حيث كان لاعبوها على بعد أميال من المستوى المطلوب.

النجوم الشابة تتألق

أصبحت كرة القدم عالية المستوى لعبة للشباب بشكل متزايد، في حين أن النجوم الذين تجاوزوا الـ30 من عمرهم مثل كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وغاريث بيل قد تعبوا، فإن أولئك في سن المراهقة وأوائل العشرينات قد تألقوا.

تألق جمال موسيالا، وجود بيلينغهام، وبيدري وغافي، يعني أنهم استحوذوا على معظم الاهتمام، لكن محمد قدوس، ويونس موسى، وكودي غاكبو، وإنزو فرنانديز، كانوا على نفس القدر من الإعجاب، ويبدو أن الأربعة جميعًا نجومًا محتملين في المستقبل لأندية دوري أبطال أوروبا الكبرى، وقد جذب غاكبو بالفعل أنظار مانشستر يونايتد وعمالقة أوروبيين آخرين.

نهاية مؤلمة لبلجيكا

كان لا بد من أن يحدث ذلك في وقت ما، لكن كان ما يزال من العار أن نرى واحدة من أفضل مجموعات لاعبي العصر الحديث تغادر دون تحقيق أي لقب، كانت الفرص الكبيرة لبلجيكا قبل أربع سنوات وفي يورو 2020، وكانت ستكون مفاجأة كبيرة لو انتصروا في قطر.

لكن رؤيتهم يخرجون من دور المجموعات كان مؤلمًا. العزاء هو أن كيفن دي بروين الرائع يجب أن يكون موجودًا في بطولتين أخريين على الأقل، وأن بلجيكا لديها فريق جديد مثير بقيادة أمادو أونانا وزينو ديباست وروميو لافيا ربما سينجحون بينما فشل أسلافهم.

قاعدة اللعب النظيف ليست عادلة

في حين أنه يجب أن تكون هناك طريقة للفصل بين الفرق المتساوية في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، فإن مشهد بولندا وقد كادت تتقدم على المكسيك لأن عدد الإنذارات القليلة لديهم لم يكن على ما يرام.

في النهاية، سجلت السعودية هدفًا متأخرًا في مرمى المكسيك لتجنيب الفيفا الحرج، لكنها كانت قريبة بشكل خطير من أن تكون طريقة سخيفة لفريق للخروج من كأس العالم، واقترح خبير BBC داني مورفي احتساب التسديدات على المرمى كحل بديل.

طريق ساوثغيت الصعب

قرعة مريحة لإنكلترا في كأس العالم الماضية، تلاها ست مباريات من سبع مباريات في ويمبلي خلال بطولة أوروبا 2020، دون إصابات كبيرة في أي منهما، وتواجه السنغال الآن بدون ساديو ماني المصاب وإيقاف إدريسا غاي.

وبرع غاريث ساوثغيت في البطولات كمدرب للمنتخب الإنكليزي، لكن من المؤكد أن زفين جوران إريكسن وفابيو كابيلو وروي هودغسون كانوا يتمنون أن يحظوا بنفس مسيرته السهلة.

لكن هذه المرة، سيتعين على إنكلترا أن تفعل ذلك بالطريقة الصعبة. إذا فازوا على السنغال، فإن طريقهم إلى الكأس يمكن أن يكون كالتالي: فرنسا وإسبانيا والبرازيل، إذا اجتاز فريقه كل تلك الاختبارات فيجب تسمية ساوثغيت أعلى من السير ألف رامزي كأعظم مدرب لمنتخب إنكلترا على الإطلاق.

تضييق الخناق على إضاعة الوقت

أصبحت إضاعة الوقت بلا فائدة في بطولة كأس العالم هذه، لأن المسؤولين سيحسبون كل ثانية ضائعة. هذا هو السبب في أن الوقت المحتسب بدل الضائع بلغ أرقامًا مزدوجة في مشهد معتاد في البطولة.

وسيكون من الرائع معرفة ما إذا كان قد تم اعتماد ذلك لعودة كرة القدم المحلية في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا الشهر، بشكل عام، يبدو أنها فكرة جيدة. في حين أن الوقت الإضافي لـ13 دقيقة عندما تكون النتيجة 4-صفر يبدو مفرطًا بعض الشيء، فإن أي إجراء لإبقاء الكرة في اللعب لفترة أطول هو بالتأكيد إيجابي.

مبابي الرائع

في الأشهر الأخيرة، تصدر كيليان مبابي عناوين الأخبار خارج الملعب بقدر ما هو على أرض الملعب. أولاً كانت هناك خطوة لريال مدريد التي لم تحدث أبدًا، ثم العقد الجديد المذهل في باريس سان جيرمان والشروط الرائعة للصفقة، وبعد ذلك، على الرغم من كل ذلك، أفاد بأنه كان غير سعيد ويمكن أن يترك ناديه بعد كل شيء.

وفي قطر، أظهر مبابي مرة أخرى سبب اعتقاد الكثيرين أنه يستحق كل هذا العناء. كان أداء المهاجم الشاب منقطع النظير في المرحلة الافتتاحية وإذا حافظ على هذا المستوى لن يمكن إيقاف فرنسا.