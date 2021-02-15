صحيفة برتغالية: عراقيون يتهمون مدرب جل فيستني بالعنصرية

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "مينهو" البرتغالية، يوم الاثنين، الضوء على تعليقات الجمهور العراقي بخصوص المهاجم "علاء عباس" الذي تم استبعاده من تشكيلة جيل فيسنتي امام بورتيماو ، في الجولة 19.

وقالت لالصحيفة في مقال لها، إن مئات المشجعين العراقيين وبعض البرتغاليين، عبروا عن عدم رضاهم من خلال التعليقات، متهمين المدرب بـ "العنصرية".

وكان اللاعب الدولي العراقي علاء عباس نجح في تسجيل الهدف الأول له مع فريق جل فيسنتي البرتغالي، وذلك في المباراة الأولى التي شارك فيها أساسياً منذ قدومه للفريق ، ليؤكد أنه سيكون صفقة ناجحة في منافسات الدوري البرتغالي.

وتمكن فريق جل فيسنتي البرتغالي من الفوز على فريق فيسيو بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الـ32 من بطولة كأس البرتغال.