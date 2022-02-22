صحيفة اسبانية: "مبابي وميسي ونيمار" خيبوا آمال باريس

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثي الهجوم الناري الذي يملكه فريق باريس سان جيرمان كان مخيبا للآمال في المباريات التي شاركوا فيها جميعا خلال الموسم الحالي.

ويتألف خط الهجوم الخارق للفريق الفرنسي من النجم الشاب، كيليان مبابي، والأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي، نيمار، ولكنه وبحسب الإحصائيات عندما لعبوا معا فإن باريس سان جيرمان فاز بنسبة 44 بالمئة من المباريات.

وتسببت إصابة نيمار في الكاحل في ابتعاده عن الملاعب من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط، بينما غاب ليونيل ميسي عن بعض المباريات بسبب قلة اللياقة البدنية وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذا يعني أن المهاجمين الثلاثة لعبوا مع بعض تسع مباريات فقط هذا الموسم.

ولم ينجح ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار سوى بالفوز الفوز بنسبة 44 في المائة فقط من المباريات التي بدأوها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد تعادل باريس سان جيرمان1-1 أمام كلوب بروج البلجيكي في سبتمبر/ ايلول الماضي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "نحتاج إلى وقت للعمل وأن يتفهم الثلاثة في المقدمة بعضهم البعض لكي يلعبوا بشكل جيد."

وأضاف أن "المشكلة لم تكن في المهاجمين الثلاثة، لكن يجب أن نكون أكثر صلابة في جميع المجالات، وأنا سعيد بالعمل الدفاعي للمهاجمين، إذ رأيت أمورا جيدة في هذا الشأن".

وفي الوقت نفسه، فاز باريس سان جيرمان بنسبة 74 في المائة من المباريات التي لم يبدأ فيها ميسي ونيمار ومبابي معًا ، بينما حدثت ثلاث من هزائمهم الأربع هذا الموسم في المباريات التي شارك فيها الثلاثة.

وأوضح بوكيتينو: "نحتاج إلى إيجاد صيغة من التفاهم من خلال التدريبات ومع مرور الزمن"، مضيفا: "نحن في مرحلة حيث يتعين علينا دمج موهبة كيليان مبابي مع نيمار وميسي، وتطوير علاقة التفاهم بين ميسي وأنخل دي ماريا، وميسي ونيمار اللذين يعرف كل منهما الآخر بالفعل".

وجرب المدرب الأرجنتيني طريقة 4-3-3 وطريقة 4-2-3-1 ، لكن كما أظهر باريس سان جيرمان في هزيمته الأخيرة 3-1 أمام نانت في الدوري الفرنسي، فإن المهاجمين الثلاثة لم يتألقوا بعد.

ونوه بوكيتينو إلى أنه يعمل "على إيجاد الطريقة الصحيحة للعب التي يشعر فيها مبابي نيمار وميسي بالراحة، ومن ثم على باقي لاعبي الفريق أن يعلموا أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى زيادة إيقاع اللعب واستغلال المساحات".

وفي نوفمبر، قال بوكيتينو "نحن بحاجة للعب بشكل أفقي أكثر والبناء في الاستحواذ على الكرة، وهي ليست مهمة سهلة ولكنها تحد مذهل نتمتع به".

وبوجود المهاجمين الثلاثة في التشكيلة الأساسية، فاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي الإنكليزي 2-0 في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 2-0 أمام رين وتعادل 0-0 مع مرسيليا في الدوري الفرنسي.

وقد يكون لدى نيمار ومبابي وميسي القدرة على تفكيك أي دفاع بسبب موهبتهم الهجومية، لكنهم تعرضوا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام الفرنسية لمساهمتهم في دفاع باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية بعد مباراة باريس سان جيرمانو كلوب بروج: "لم يكن خط الهجوم حاسما للغاية في الثلاثين مترا الأخيرة وميسي ونيمار لم يساعدا الفريق في المهام الدفاعية".

وسجل الرجال المهاجمين هدفين لكل منهم عندما كانوا معًا في التشكيلية الرئيسية، أما في كل مشاركاتهم فنيمار لديه أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 16 مباراة في جميع البطولات، بينما سجل ميسي سبعة أهداف وحقق تسع تمريرات حاسمة في 22 مباراة، في حين تمكن مبابي من تسجيل 22 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة 33 مباراة حتى الآن.

وفي تعليقه على اداء خط الهجوم في الفريق، قال مبابي في تصريحات صحفية سابقة: "من الطبيعي أن تكون هناك توقعات كثيرة، فالجميع يتوقع المعجزات بوجود هذه نوعية من اللاعبين، ولكن يجب ألا ننسى اللحظات التي تسببت في بعض الإحباطات مثل إصابة نيمار، ومرحلة تكيف ميسي، بالإضافة إلى بعض الصعوبات في اللعب الجماعي".