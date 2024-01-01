صحف رياضية تفجر مفاجأة تقرب مبابي من ليفربول

شفق نيوز/ كشفت صحف رياضية، عن ترشح نادي ليفربول الإنكليزي، بقوة للضفر بخدمات نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا، بدءاً من اليوم الاثنين.

وبات قائد منتخب فرنسا لكرة القدم يملك خيار التوقيع مع أي نادٍ غير فريقه باريس سان جرمان، لحمل ألوانه بداية من صيف 2024، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولإغوائه، يمكن لريال مدريد الإسباني، ناديه المفضل ووجهته المرجحة منذ سنوات عدة، أو ليفربول الإنكليزي، التلويح بسجلهما الزاخر على الصعيد القاري.

لكن موقع "غول" ونقلاً عن صحيفة "لو باريزيان"، اعتبر أن نادي ليفربول الإنكليزي، هو "المرشح الأكثر مصداقية وخطورة" لإتمام صفقة انتقال مبابي (25 عاما).

كما أكد الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، لويك تانزي، اهتمام مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بمبابي، منذ أن كان يلعب الأخير في موناكو، بحسب ما نقل موقع "توك سبورت".

وأبرز مبابي أهميته الفنية مجددا مع باريس سان جرمان، بتسجيله 16 هدفاً في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم، بفارق كبير عن أقرب زملائه المهاجمين.

لكن إداريي النادي الثري تخطوا مرحلة الذعر التي أصابتهم الصيف الماضي، وأخذوا وقتاً للتفكير بمصير الفريق دون اللاعب الرقم 7، أكدوا عدم الاعتماد على لاعب وحيد، ولا يخططون للمزايدة على راتب سنوي هائل يبلغ 72 مليون يورو، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، دون احتساب مكافأة التوقيع، ويشيرون إلى أن الانفصال يحرّر آفاق الاستثمار بالفريق المملوك قطريا.

ويبقى الاحتفاظ بالنجم الفرنسي، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، والبرازيلي نيمار إلى السعودية، خيارا أمثل لو كان ممكنا، ولإقناع مبابي، يعوّل سان جرمان على مشروع جديد بدأ هذا الصيف، يرتكز على التقليل من التعاقدات مع الأسماء الرنانة لمصلحة بناء فريق يعتمد على اللعب الجماعي.