صحفي سعودي يسخر من رونالدو بعد خروج النصر من كأس السوبر السعودي

شفق نيوز / انتقد صحفي سعودي معروف، اليوم الجمعة، لاعب النصر، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد خروج ناديه المبكر من كأس السوبر السعودي، بعد توعد جمهور النصر بتسجيل "الدون سوبر هاتريك".

وعاتب الصحفي المعروف، إبراهيم الفريان، بطريقة ساخرة، وثقها مقطع فيدو تداوله ناشطون سعوديون على تطبيق تيك توك، أنصار النادي السعودي الملقب بين محبيه بـ"العالمي"، والذين توعدوا خصمهم نادي الاتحاد، قبل بداية نصف نهائي المنافسة، بأن "الدون سيسجل ضدهم أربعة أهداف كاملة".

لكن النجم البرتغالي فشل في تسجيل الأهداف، بل ضيّع فرصة ذهبية للتسجيل، كان ستمنع خروج فريقه من الكأس السوبر.

وخرج النصر منهزما الخميس، من البطولة المكونة من أربعة فرق فقط، بعد خسارته 3-1 أمام الاتحاد.

ويبدو أن أداء "الدون" أصاب الفريان بالإحباط، حيث سخر منه بعد المباراة، وصرخ قائلاً "لم يسجل أي شيء" ثم تابع موجها كلامه للمشجعين "وأنتم أزعجتمونا، قلتم إنه سيسجل أربعة أهداف".

وقلد الفريان ساخرا حركة رونالدو الشهيرة عند الاحتفال بالأهداف.

والفريان إعلامي سعودي معروف بمتابعته لجميع مباريات المنتخب السعودي، والأندية المحلية، التي تخوض مباريات مهمة، وله متابعون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لم يسجل بعد هدفا في 180 دقيقة لعب فيها لصالح ناديه الجديد.

ولم يسلم رونالدو من انتقاد مدربه رودي غارسيا، الذي حمله كذلك، مسؤولية إقصاء الفريق.

ويتعين على رونالدو الانتظار ما يزيد قليلا عن أسبوع لفتح حسابه التهديفي، عندما يسافر النصر إلى نادي الفتح في 3 فبراير على أمل الحفاظ على ميزة النقاط الثلاث في صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي احتضنتها السعودية أخيراً بمشاركة أربعة أندية وتوّج برشلونة بلقبها.