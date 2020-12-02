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صحة الكرخ تكشف تفاصيل غير معلنة عن وفاة كريم سلمان

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-02T21:21:54+0000
صحة الكرخ تكشف تفاصيل غير معلنة عن وفاة كريم سلمان

شفق نيوز/ كشف مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، تفاصيل خاصة برحيل المدرب واللاعب السابق كريم سليمان، متأثراً بإصابة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اتصل بي اليوم الكابتن عدنان درجال وبعدها مباشرة الكابتن شرار حيدر وطلبا نقل الكابتن كريم مدرب نادي الكرخ للمستشفى لتدهور حالته وهبوط تركيز الاوكسجين الى نسبة متدنية جدا".

وأضاف "اخبروني انه يتعالج منذ مدة طويلة في المنزل ولم يراجع مستشفيات الصحة، تم نقله مباشرة إلى المستشفى ليتوفى قبل دقائق من الوصول إليها".

وتوفي المدرب العراقي كريم سلمان، في بغداد اليوم عن عمر ناهز 55 عاماً متاثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً.

وكان سلمان لاعباً دولياً سابقاً شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتي 1988 و1993.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

 

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