صبار خلفاً لحنون لقيادة كرة الصناعة

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الصناعة الرياضي، يوم الاثنين، عن التعاقد مع كادر تدريبي جديد لفريقها الكروي الناشط بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال امين سر النادي فالح موسى، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة تعاقدت مع كادر التدريبي الجديد بعد تقديم المدرب صادق حنون استقالته رسميا للادارة التي وافق عليها رغم تمسكها به".

وبين ان "الكادر التدريبي الجديد يتألف من خالد محمد صبار مدرباً، يساعده المدرب تحسين فاضل، ومدرب حراس المرمى ضياء جبار".

من جانب اخر سمّت ادارة نادي الرمادي الناشط بدوري الدرجة الاولى المدرب صادق حنون ومساعده الكابتن سميح صبيح لقيادة فريقها الكروي.

ويحتل فريق الصناعة بعد انتهاء الجولة 13 من الدوري الممتاز المركز ما قبل الاخير 19 برصيد 6 نقاط.