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صباح الكناني ينسحب من سباق رئاسة نادي الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-09T20:44:23+0000
صباح الكناني ينسحب من سباق رئاسة نادي الطلبة

شفق نيوز/ انسحبت الشخصية الرياضية صباح الكناني، الثلاثاء، من سباق رئاسة نادي الطلبة على اعتبار أن القانون لا يسمح له بشغل هذا المنصب.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أبدى الكناني أسفه لجمهور ومحبي نادي الطلبة، مبيناً "باختصار لايوجد قانون يسمح لي تسلم إدارة النادي".

وأوضح أن "القانون لا يسمح لي بشغل المنصب على اعتبار أنني لست ضمن الجمعية العمومية".

وكان رئيس نادي الطلبة علاء كاظم اعلن عن تنازله لرئاسة النادي لصباح الكناني الشخصية الرياضية التي فازت مؤخراً بمنصب النائب الثالث لرئيس الاولمبية العراقية في الانتخابات الاخيرة الملغاة .

وقال الكناني، ان "علاء كاظم قدم تنازلا عن النادي لي في اجتماع جمعنا مساء امس مقابل تسديد ديون النادي البالغة 400 مليون دينار".

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