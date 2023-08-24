"صانعة الإنجاز".. "تريفا" تحصد فضية تاريخية للعراق ببطولة العالم بالجوجيتسو

شفق نيوز/ أحرزت اللاعبة العراقية بالجوجيتسو تريفا ياسر، اليوم الخميس، وساماً فضياً في بطولة العالم للشابات بوزن 70 كغم، فيما عد الاتحاد هذا الإنجاز بـالـ"تاريخي".

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش مخلص حسن في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العراق حصل على وسام فضي عالمي، وهو الأول بتاريخ اللعبة لفئة الشابات عن طريق اللاعبة تريفا ياسر"، مبينا انه "انجاز تاريخي للعراق، بعد انتصار تريفا على بطلات العالم البارزات وحصدها الفضة".

وأضاف ان "البطلة العراقية حصلت على الفضية بعد تحقيقها الفوز على لاعبات منتخبات الامارات والمانيا واليونان لتتأهل الى المباراة النهائية، لكنها اصطدمت ببطلة العالم الكندية لتخسر معها النزال بصعوبة بعد منافسة شرسة".

وتابع حسن أن "المنافسات متواصلة في مدينة أستانا الكازاخستانية"، مبينا ان "تنظيم البطولة كانت على مستوى عالٍ وتشهد اهتماماً عالمياً واسعاً، بمشاركة بطلات العالم".

يذكر ان اللاعبة تريفا حققت قبل عامين المركز الاول في بطولة العالم عالم لفئة الناشئات بالجوجيتسو.