صالح يعد فوز العراق بتنظيم خليجي 25 استحقاقاً ودرجال يؤكد: انجزنا المهمة كفريق

شفق نيوز/ قال الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، إن العراقيين نالوا استحقاقهم بعد تصويت الاتحادات الخليجية على تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال صالح في تغريدة، "من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فُجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يُغيضه تعايشنا، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة ⁧‫خليجي 25‬⁩"، مضيفا "مُبارك للعراق وللبصرة الفيحاء".

من جهته بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للشعب العراقي لاستضافة خليجي ٢٥ في البصرة بعد جهود حكومية وجماهيرية واعلامية تكللت بالنجاح.

وقال درجال عبر صفحته السخصية في "فيس بوك"، "عملت كفريق واحد طيلة الفترة الماضية لانجاز هذه المهمة وحسم البطولة للعراق".

وثمن درجال مواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لملف البصرة.