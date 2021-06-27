صالح راضي يطلق تصريحات نارية: زيكو "نصّاب" واللاعبون المغتربون لا ينفعون المنتخب

شفق نيوز/ هاجم المدرب صالح راضي، يوم الاحد، مدرب المنتخب العراقي السابق البرازيلي زيكو، واصفا إياه بـ"النصاب".

وقال راضي لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب العراقي افضل من المدرب الأجنبي"، مبينا أن "كل المدربين الذين دربوا منتخبنا بضمنهم كاتانيتش لم يكونوا جيدين باستثناء بورا الذي احترم فكره التدريبي".

وتابع، أن "زيكو الذي سلطت عليه الاضواء اكثر من اللازم ماهو الا مدرب "نصاب" ولا يمتلك أي فكر تدريبي ولم يقدم للكرة العراقية اي شيء سوى أنه قام بتبديل اللاعبين الكبار بلاعبين شباب".

وفيما يخص اللاعبين المغتربين ، قال راضي، إنهم "لم يكونوا بالمستوى المطلوب ولم يكونوا أفضل من اللاعبين العراقيين المحليين ولهذا اعتقد انهم غير مؤثرين ولن يحتاجهم المنتخب الوطني ولاسيما أنهم لم يستطيعوا التأقلم كونهم متعودين على وضع اجتماعي مختلف كون نشأتهم ومعيشتهم كانت خارج العراق".