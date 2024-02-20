صالح راضي: منتخبنا النسوي مستعد لمواجهة فلسطين ونسعى لتحقيق أول فوز بغرب آسيا

شفق نيوز/ يُلاقي منتخب العراق الوطني للسيدات، اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثامنة والتي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة، من مساء اليوم الثلاثاء، في الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال مدرب المنتخب العراقي صالح راضي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب جاهز للقاء اليوم ويسعى لتحقيق انتصاره الأول في البطولة".

واشار الى ان "اللاعبات استعدن في معسكرات على مستوى عال كان آخره في فرنسا"، مبينا أنه "التحق عدد من اللاعبات المحترفات من المغتربات في دول أخرى وانضممن للمنتخب العراقي للمشاركة في البطولة".