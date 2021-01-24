سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صالات نفط الوسط يتأهل لنصف نهائي بطولة خورفكان الدولية بالامارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-24T16:55:02+0000
صالات نفط الوسط يتأهل لنصف نهائي بطولة خورفكان الدولية بالامارات

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات، يوم الأحد، إلى الدور نصف النهائي لبطولة خورفكان الدولية الثانية الجارية أحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز نفط الوسط، ممثل أندية العراق في البطولة، على مضيفه دبا الحصن الإماراتي بنتيجة 7 – 0 أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ليتأهل بذلك الى دور نصف النهائي للبطولة.

واستهل نفط الوسط مشواره بخسارة امام البطائح الاماراتي 1 - 3 اهداف، وفي اللقاء الثاني تغلب على الشارقة الاماراتي بنتيجة 6 - 2 اهداف.

ويلعب نفط الوسط ضمن المجموعة الثالثة لبطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات الجارية احداثها حالياً في دولة الامارات العربية.

related

صالات شهربان تهزم اوروك السماوي بخماسية

Date: 2021-01-09 18:08:03
صالات شهربان تهزم اوروك السماوي بخماسية

بعد فقدان الصدارة.. نفط الوسط يفسخ عقد مدربه جمال علي

Date: 2021-01-19 17:30:45
بعد فقدان الصدارة.. نفط الوسط يفسخ عقد مدربه جمال علي

لجنة رياضية تختبر حكام كرة الصالات بقانون "القدم" و"اللياقة البدنية"

Date: 2020-11-06 13:00:12
لجنة رياضية تختبر حكام كرة الصالات بقانون "القدم" و"اللياقة البدنية"

نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

Date: 2021-01-11 10:31:29
نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

العراق يدعو ثماني دول لبطولة دولية في بغداد

Date: 2021-01-21 09:55:50
العراق يدعو ثماني دول لبطولة دولية في بغداد

صالات شهربان يتعادل مع الجوية وفريقه الكروي يمنى بهزيمة ثقيلة أمام نفط الجنوب

Date: 2020-11-18 15:51:31
صالات شهربان يتعادل مع الجوية وفريقه الكروي يمنى بهزيمة ثقيلة أمام نفط الجنوب

دوري الصالات.. الشرطة يفوز على أوروك

Date: 2021-01-14 16:57:02
دوري الصالات.. الشرطة يفوز على أوروك

سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات

Date: 2020-11-24 10:16:14
سيدات الزوراء يختطفن كأس بطولة بابل الودية الأولى للصالات