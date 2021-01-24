صالات نفط الوسط يتأهل لنصف نهائي بطولة خورفكان الدولية بالامارات

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات، يوم الأحد، إلى الدور نصف النهائي لبطولة خورفكان الدولية الثانية الجارية أحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز نفط الوسط، ممثل أندية العراق في البطولة، على مضيفه دبا الحصن الإماراتي بنتيجة 7 – 0 أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ليتأهل بذلك الى دور نصف النهائي للبطولة.

واستهل نفط الوسط مشواره بخسارة امام البطائح الاماراتي 1 - 3 اهداف، وفي اللقاء الثاني تغلب على الشارقة الاماراتي بنتيجة 6 - 2 اهداف.

ويلعب نفط الوسط ضمن المجموعة الثالثة لبطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات الجارية احداثها حالياً في دولة الامارات العربية.