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صالات شهربان يهزم غاز الجنوب في افتتاح الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-13T15:50:13+0000
صالات شهربان يهزم غاز الجنوب في افتتاح الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق نادي شهربان لكرة الصالات أول فوز له بافتتاح الدوري الممتاز يوم الجمعة بتغلبه على نادي غاز الجنوب باربعة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت في البصرة، فيما شهدت مدينة خانقين مهرجانا رياضيا للوحدة الوطنية.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف كجان لوكالة شفق نيوز ان "فريقنا لكرة الصالات حصد اول ثلاث نقاط في افتتاح الدوري الممتاز وقلب تأخره الى فوز عريض واداء بطولي رغم انعدام الدعم والظروف المالية الصعبة التي يعيشها".

واشار كجان الى ان "فريق شهربان سيخوض مباراته الثاني في الدوري الممتاز يوم الاربعاء القادم في قاعة  المقدادية المغلقة في ديالى"، داعيا الحكومة المحلية في المحافظة الى "دعم مسيرة نادي شهربان ممثل ديالى في دوري الصالات الممتاز".

وأنوه إلى أن فريقه اضطر إلى استئجار سيارة للذهاب إلى البصرة لخوض المباراة نتيجة عدم توفر الإمكانيات اللازمة.

واضاف كجان ان دوري الصالات الممتاز يضم 18 ناديا ويجري على مرحلتين ذهابا وايابا بينها 16 ناديا مؤسساتيا.

وفي سياق منفصل، اعلن كجان اقامة مهرجان الوحدة الوطنية والمثابرة في مدينة خانقين لتعزيز التأصر الاجتماعي بين ابناء ديالى، تخلله مباراة بكرة القدم بين نادي شهربان والمقدادية وانتهت بفوز شهربان 2-1 وسط اجواء رياضية مثالية.

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