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صالات شهربان يتعادل مع الجوية وفريقه الكروي يمنى بهزيمة ثقيلة أمام نفط الجنوب

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-18T15:51:31+0000
صالات شهربان يتعادل مع الجوية وفريقه الكروي يمنى بهزيمة ثقيلة أمام نفط الجنوب

شفق نيوز/ تعادل نادي شهربان لكرة الصالات مع فريق القوة الجوية 5-5 في المباراة التي أقيمت بينهما في قضاء المقدادية بديالى، ضمن دوري الصالات الممتاز، فيما تلقى فريقه الكروي خسارة قاسية أمام نفط الجنوب.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف كجان لوكالة شفق نيوز" ان فريقه لكرة الصالات أضاع فوزاً في متناول اليد بعدما كان متقدماُ بنتيجة 5-3 الا ان القوة الجوية استطاع تدارك التعادل نتيجة لأخطاء فردية.

وأضاف كجان، أن فريقه قدم مباراة ممتازة استحق الفوز بجدارة، مشيرا إلى أن "الفريق يسير بخطى جيدة في بداية مسيرة الدوري الممتاز".

ولفت رئيس النادي إلى  أن فريق شهربان الكروي خسر بنتيجة 6-0 أمام نفط الجنوب  في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي في بغداد ضمن بطولة كأس العراق الكروية.

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