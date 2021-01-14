صالات شهربان تهزم نفط الجنوب في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تغلب نادي شهربان لكرة الصالات على فريق نفط الجنوب بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما في محافظة البصرة.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ إن "فريق شهربان لكرة الصالات حقق فوزا مهما ضمن منافسات الجولة 12من دوري الصالات الممتاز وهي خطوة مهمة للتقدم في جدول الترتيب".

وأضاف خلف؛ أن "الفريق يخوض منافسات الدوري الممتاز بظروف صعبة، وسط غياب الدعم من الحكومة المحلية، على الرغم من أنه ممثل ديالى وحقق نجاحات كبيرة".

وخاض صالات شهربان 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات اخرى.