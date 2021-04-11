صالات شهربان تهزم غاز الشمال وفريق "تنس القدم" يتأهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق نادي شهربان ممثل ديالى في دوري كرة الصالات الممتاز، يوم الأحد، فوزا مهما على فريق غاز الشمال، بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز، إن فريقه "المباراة التي فاز بها فريقه، كانت ضمن الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز".

وأضاف خلف، أن "الفريق قدم مباراة جيدة استحق خلالها الفوز، وأن الفريق في تصاعد ويحتل المرتبة السابعة في جدول الترتيب رغم الظروف والمصاعب المادية التي يعانيها جراء انعدام الدعم من قبل محافظة ديالى".

وفي سياق متصل، أكد خلف "تأهل نادي شهربان الرياضي الى الدرجة الممتازة في لعبة (تنس كرة القدم) للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، بعد احتلاله المركز الثاني في تصفيات المنطقة الوسطى التي جرت على قاعة المقداديه المغلقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة".

وأوضح أن فريقه "احتل المركز الثاني ضمن المجموعة الوسطى خلفا للمتصدر نادي الصناعات صاحب المركز الأول، فيما حل ناديا المستقبل والمشاهدة بالمركزين الثالث والرابع".