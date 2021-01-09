صالات شهربان تهزم اوروك السماوي بخماسية

شفق نيوز/ فاز نادي شهربان لكرة الصالات فوزا عريضا على فريق اوروك من محافظة السماوة بخمسة اهداف لهدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما في ديالى يوم السبت .

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز ان فريق شهربان للصالات حقق فوزا كبيرا على فريق اوروك من محافظة السماوة بخماسية مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على قاعة المقدادية المغلقة.

واضاف ان احد لاعبي الفريق ينافس على صدارة الهدافين لدوري الصالات بـ16 هدفا وان نتائج الفريق في تصاعد مستمر.

وطالب خلف، محافظ ديالى، بتخصيص سيارة خاصة لنقل الفريق الذي خاض منافسات المباريات السابقة عبر سيارات اجرة بعكس الفرق الاخرى التي تمتلك اغلب مقومات الدعم.

وخاض صالات شهربان 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات اخرى.