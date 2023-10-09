صالات العراق يواجه كمبوديا بطموح الفوز

شفق نيوز / يلاقي المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الاثنين، نظيره الكمبودي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة تصفيات كأس آسيا التي تقام في مدينة فرغانة الأوزبكية.

وستقام المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، في قاعة مجمع سومو الرياضية.

وقال عضو اتحاد الكرة، رئيس الوفد العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب وبعد فوزه الأول سيدخل للقاء اليوم بطموح الفوز وتعزيز موقعه في المجموعة"، موضحاً أن "لاعبي المنتخب جاهزون لمباراة اليوم أمام كمبوديا وجميعهم يتمتعون بروحية الفريق الواحد وبمعنويات عالية".

وأضاف أن "مدرب المنتخب كاكاو طلب من اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم من جهد ومستوى جيد والفوز بنتيجة جيدة لضمان التأهل للمرحلة الثانية لا سيما وأن المنتخب سيواجه أصحاب الأرض أوزبكستان في المباراة الأخيرة وهو فريق قوي وينافس على الصدارة".

وكان منتخب العراق لكرة الصالات، قد فاز في الجولة الأولى على ماليزيا 2-1، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.